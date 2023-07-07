МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Комиссия при Минпромторге РФ согласовала стандарты по работе маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в целях саморегулирования отрасли, рассказали РИА Новости в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Wildberries отменил списание средств за обратную доставку вещей с браком

"Комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге России согласовала положения "Стандартов по взаимодействию маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов". Стандарты разработаны в целях саморегулирования интернет-торговли, создания добросовестных практик взаимодействия маркетплейсов с владельцами ПВЗ, предупреждения проявлений недобросовестной конкуренции и содействия в удовлетворении потребностей покупателей в получении качественных потребительских товаров", — сообщили там.

Так, стандарты предусматривают уведомление ПВЗ об уменьшении тарифов не позднее, чем за 14 календарных дней до их вступления в силу, информация о плановом закрытии пунктов должна сообщаться не позднее, чем за 30 календарных дней, а данные о формировании их рейтинга и размерах вознаграждения в обязательном порядке должны быть открытыми. "Это обеспечит предсказуемость работы для владельцев ПВЗ и будет способствовать формированию партнерских отношений между сторонами", — добавляется в сообщении.

В документе также прописано, что каждый маркетплейс или владелец пункта выдачи самостоятельно несет предпринимательские риски и определяет источники формирования своей прибыли. Так, например, владельцы ПВЗ могут по согласованию с онлайн-площадкой продавать в своем помещении товары, размещать рекламу, объявления о возможности выполнения работ, а также оказывать другие услуги, в том числе по размещению, брендированию партнерских сервисов в соответствии с установленными правилами при наличии технической возможности.

"Мы ожидаем, что реализация положений документа позволит значительно улучшить качество сервиса для покупателей и снизит количество споров между хозяйствующими субъектами. При этом сами Стандарты будут динамическими, то есть меняться или дополняться в зависимости от системности вопроса", — подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов.

При этом подписание планируется на площадке Минпромторга после обсуждения документа комитетами Госдумы по промышленности и торговле и по защите конкуренции, куда ранее он был отправлен на экспертизу. Стандарты также находятся на экспертизе в ФАС. Сама дата церемонии пока не согласована, однако ожидается, что это произойдет в течение месяца. Подписи должны поставить главы общественных объединений: "Опоры России", АКИТ, Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) и маркетплейсов (Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет").