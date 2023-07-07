МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Роскомнадзор оформил 32 протокола на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ, в то числе "Триколор Кино и ТВ онлайн" получил штраф в миллион рублей, PREMIER — в четыре миллиона рублей, START — в 3,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в ведомстве. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с онлайн-кинотеатрами

"За распространение АВС (аудиовизуальные сервисы — ред.) фильмов, содержащих информацию, демонстрирующую ЛГБТ, со знаком "16+" Роскомнадзор составил 32 административных протокола по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ: 17 в отношении юридических лиц — владельцев АВС: Movix, Peers.TV, Триколор Кино и ТВ онлайн, Wink, Okko, PREMIER, Мегафон ТВ, START, Кинопоиск, More.tv, Ivi, Билайн ТВ и 15 в отношении должностных лиц АВС: Peers.TV, Триколор Кино и ТВ онлайн, Wink, Okko, PREMIER, Мегафон ТВ, START, Кинопоиск, More.tv, Ivi, Билайн ТВ", — сказано в ответе ведомства на запрос.

Также сообщается, что на сегодняшний день суд назначил штрафы аудиовизуальным сервисам: Триколор Кино и ТВ онлайн — 1 миллион рублей для юридического лица НAO "Национальная спутниковая компания" и 200 тысяч рублей для должностного лица, Peers.TV — 1 миллион рублей в отношении юридического лица ООО "Инетра" и 100 тысяч рублей для должностного лица, PREMIER — 4 миллиона рублей в отношении юридического лица ООО "Премьер". Также штрафы выписаны: МегафонТВ — 1 миллион рублей в отношении юридического лица ПАО "Мегафон", START — 3,7 миллиона рублей в отношении юридического лица ООО "Старт", Кинопоиск — 1 миллион рублей в отношении юридического лица ООО "Кинопоиск".

"Протоколы будут составлены в отношении аудиовизуального сервиса "Триколор Кино и ТВ онлайн" и его должностного лица за пропаганду ЛГБТ части 3 статьи 6.21 КоАП РФ", — сказано в сообщении.