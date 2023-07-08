МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мексика хотела бы начать поставлять в Россию какао и ваниль, обсуждает с ликеро-водочным заводом "Кристалл" возможность производства ванильного ликера, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Посол рассказал о перспективах возобновления авиасообщения Мексики и России

"Мы считаем, что это (ваниль – ред.) один из главных мексиканских продуктов, который могут оценить в России. Например, ваниль можно добавлять в шоколадные конфеты. Мы постараемся, чтобы кондитерские фабрики использовали нашу ваниль, а также ее добавляли в выпечку в ресторанах. Помимо ванили есть и много других продуктов, которые мы можем поставлять на российский рынок и которые будут привлекательны для потребителей", — сказал дипломат агентству.

По словам посла, идеей поставок экстракта мексиканской ванили заинтересовался ликеро-водочный завод "Кристалл".

"Они хотят его продавать, также им интересно производство, потому что они делают различные ликеры. Поэтому с ними мы рассматриваем возможность производства ванильного ликера", — пояснил Эдуардо Вильегас Мехиас.

Еще одним важным продуктом для экспорта в Россию может стать какао, отметил посол.

"Насколько я понимаю, шоколад для конфет привозят из Бельгии, но в Бельгии нет производства какао. Производство какао ограничено в Мексике, мы уже много экспортируем в США, в Европу, и надо показать, что здесь (в России — ред.) есть интересный рынок, который может быть выгоден обеим сторонам", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.