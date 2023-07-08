МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мексика хотела бы увеличить поставки текилы в Россию, в первую очередь за счет небольших местных производителей, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Посол рассказал о перспективах возобновления авиасообщения Мексики и России

"Я был бы рад увеличить это число (экспорт текилы – ред.) на 200-300%, потому что она очень хорошо зарекомендовала себя на рынке. Но это все невыполнимо, потому что большая часть текилы уже предназначается для других рынков, в первую очередь для США. Поэтому мы заинтересованы не в крупных производителях текилы, а в тех, у кого есть плантации агавы, того, из чего делается текила, в маленьких фабриках, которые могли бы импортировать в Россию", — сказал дипломат агентству.

Увеличение экспорта текилы в Россию — это самый простой путь к увеличению взаимного товарооборота, уверен посол.

Эдуардо Вильегас Мехиас обратил внимание на еще один крепкий напиток, производимый из агавы — мескаль. По словам посла, мескаль уже постепенно начинают "узнавать" в российских ресторанах.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.