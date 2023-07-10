МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Шансы передачи менингококк через посылки, которые находятся в пути более часа, почти равны нулю, поскольку поскольку во внешней среде возбудитель живет всего 30 минут, рассказала телеканалу "Звезда" профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний Елена Мескина. Близкие погибших сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге получат матпомощь

У ряда сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге ранее были зарегистрированы случаи менингококковой инфекции. По последней информации, двое из заболевших умерли.

"Менингококк очень нестойкий во внешней среде. Он погибает от комнатной температуры буквально за 30 минут. То есть, если хотя бы больше часа посылка ехала, то риск заражения через посылку практически нулевой", — отметила она.

По словам Мескиной, при передаче менингита от человека к человеку большое значение имеет близкий контакт: менингококковая инфекция передается как обычная респираторная инфекция. "Но учитывая, что менингококк — это возбудитель, который плохо переносит внешнюю среду, имеет значение тесный контакт", — добавила профессор.

Она отметила, что главным образом речь идет о насморке — если человек руками вытирает нос, даже при помощи платка, он "этими руками своими может разносить менингококк".

"Если кто-то очень тесно контактирует, непосредственным образом потрогал, например, ту поверхность, за которую держался больной, и тут же поднес свою грязную руку к носу, к лицу, то он может перенести менингококк в свои респираторные пути", — заключила профессор.