МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Продажи умных колонок выросли в России в несколько раз в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился спрос и на другие устройства для умного дома, сообщили РИА Новости опрошенные компании. Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в 2,5 раза

Так, например, в МТС подсчитали, что продажи смарт-товаров в сети в целом увеличились за шесть месяцев на 30% в штуках и на 40% в деньгах, а главным драйвером роста этой категории товаров остаётся спрос на колонки с голосовым ассистентом.

"В первом полугодии продажи умных колонок с голосовым помощником в розничной сети МТС увеличились на 40% в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю колонок пришлось почти 70% всех продаж устройств для умного дома. Высокий интерес покупателей фиксируется и на всём российском рынке. Так, с января по июнь в стране было продано около 1,5 миллиона умных колонок на общую сумму 12,1 миллиарда рублей, что больше, чем годом ранее в 2,1 раза в штуках и в деньгах", — подсчитали там.

Также отметив, что лидером остаётся "Яндекс" с долей 86% в штуках, далее следует "Капсула" от VK с долей 10%. При этом гендиректор розничной сети Андрей Губанов подчеркнул, что рынок умных устройств находится на пороге нового качественного скачка, связанного с приходом искусственного интеллекта в быт.

"В период январь-июнь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи умных колонок VK выросли в 2,2 раза. Лидер продаж — колонка VK "Капсула Нео", — добавили в пресс-службе VK.

В Tele2, в свою очередь, продажи умных колонок и ТВ-приставок выросли в 4,5 раза и 3,7 раза соответственно. А в объединённой розничной сети "Мегафона" и Yota спрос на гаджеты для умного дома за полгода вырос на 71% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"Категория "Умный дом" за тот же отчетный период (январь-июнь 2023 года — ред.) показала почти двухкратный рост (более 93%) и в деньгах и в штуках. Это обусловлено появлением в нашем ассортименте ряда новых товаров от таких производителей, как "Сбер" и VK, а также новинок от "Яндекса", которые оказались крайне востребованы нашими клиентами", — резюмировал "Билайн".