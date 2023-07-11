МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Интерес к отечественным аналогам Tinder резко вырос в России после его ухода из страны — основная часть при этом пришлась на пользователей в возрасте 20-35 лет, рассказали РИА Новости опрошенные сервисы для знакомств. Tinder перестал работать в России

В начале мая компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, заявила, что завершит уход из России к 30 июня. В апреле 2022 года другое популярное приложение для знакомств Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии. Позже, уже 30 июня, Tinder, как и было анонсировано, перестал работать в стране, а приложение пропало из Google Play и App Store в РФ.

"Статистика мгновенно отреагировала на уход гиганта: уже 30 июня мы наблюдали рост регистраций на Android (+22%) и iOS (+20%). Выросла активность в виде количества чатов и свайпов. Больше всего зарегистрировавшихся в возрасте от 30 до 35 лет из Москвы, Санкт Петербурга. Рост по регистрациям показывают в равной степени как мужчины, так и женщины", — заявили в Teamo.

Там отметили, что эти пользователи знакомы и привыкли к подписным сервисам, поэтому среди них достаточно хорошая конверсия в отношении покупок внутри сервиса — выше стандартной на 20-30%, также они решаются на покупку быстрее, чем обычно. "Так как этап психологического тестирования у нас обязательный при регистрации, те, кому не хотелось его проходить, отваливались уже на этапе регистрации. Сейчас же показатель прохождения тестирования вырос на 37%, что не может не радовать", — добавили в компании.

Рост регистраций сразу после того, как Tinder перестал работать в России, заметили и в Mamba — однако динамика новых пользователей в различных поколениях изменилась по-разному. Больше всего выросло число регистраций в возрастной группе от 27 до 35 лет — на 17,5% мужчин и на 16,3% у женщин. "Новые пользователи загружают больше фотографий — мужчины в среднем на две фотографии больше, женщины на пять.… Новые пользовательницы получают в 2,5 больше виртуальных подарков, на 20% больше просмотров анкет и на 43% больше мужских лайков", — подсчитали в сервисе.

"После ухода Tinder с рынка РФ, мы на Tourbar увидели скачок регистраций: причем новые пользователи это девушки возраста 20-30 лет, рост регистраций из РФ составил 69%. Активнее всего девушки инициируют общение с итальянцами, испанцами, румынами и турками (в Турции Tourbar вообще традиционно популярен среди мужчин)", — пояснили в сервисе Tourbar, предназначенном для знакомств с иностранцами.