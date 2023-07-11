МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Изделия из меха в перовом полугодии дешевле относительно прошлого года, говорится в сообщении оператора системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Чек Индекс" выяснил, во сколько раз эко-шуба дешевле натуральной

"По данным системы, теперь выгоднее всего покупать шубу в начале весны. Самая низкая средневзвешенная цена за шубу в 2022 году была в апреле и составила 56 тысяч рублей. А в 2023 году выгоднее всего было приобретать такое изделие в марте — в этот месяц средневзвешенная цена составила 46 тысяч рублей. Несмотря на распространённое мнение о снижении цен на шубы в летний период, согласно данным системы маркировки о продажах, цены, наоборот, растут", — заявили в ЦРПТ.

Также Центр отметил, что средневзвешенная цена шубы в июне составила 60 тысяч рублей, что на 29 процентов больше, чем в марте 2023 года. В общем в 2023 году средневзвешенные цены на шубы снизились почти на 7 процентов: 59 тысяч рублей в первом полугодии против 63 тысяч рублей годом ранее. Как сообщает ЦРПТ, импортная шуба из рыси стала самым дорогим проданным изделием из меха (21,9 миллиона рублей).

"После введения маркировки и обеления рынка, маркетинговые тенденции на шубы действительно изменились и стали совпадать с рынком одежды: скидки на зимнюю коллекцию — весной, а летом — новые поступления. Что касается спроса, он сохраняется на прежнем высоком уровне, но перераспределяется под влиянием модных тенденций и изменений покупательской способности", — сообщила PR-директора "Снежной Королевы" Ольга Демидова.

"Если говорить о выборе меха, то в 2023 году наблюдается рост спроса на меховые изделия из овчины — продажи таких изделий выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а также популярными становятся изделия из енота — прирост продаж составил 31%", — подчеркнули в товарной группе "Легпром" ЦРПТ