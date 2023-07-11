ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Подсолнечное масло в России вряд ли резко подорожает на фоне волатильности валют и ослабления рубля, однако небольшая корректировка цен возможна, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор группы компаний "Эфко" (торговые марки "Слобода", Altero, Hi!) Сергей Иванов в кулуарах "Иннопрома-2023". Инвестстратег раскрыл будущее рубля после летнего обвала

Рубль на Мосбирже серьезно ослаблялся к основным иностранным валютам с начала лета: в минувший четверг курс доллара поднялся выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года. Во вторник доллар торгуется уже чуть дороже 90, а евро — немногим выше 99 рублей. Егор Жильников из Промсвязьбанка ранее сегодня отмечал, что курс доллара будет снижаться и в ближайшие дни попробует перейти в диапазон 86-88 рублей.

Комментируя вопрос о возможности роста цен на некоторые продукты, в частности подсолнечное масло, сахар и кофе в стране на фоне ослабления рубля, Иванов отметил: "Если речь про подсолнечное масло, то да, мы увязаны с мировыми ценами. Достаточно серьёзно связаны, потому что мы больше половины из производимого подсолнечного масла продаём на экспорт, и как вот выглядит рынок внешний, так и практически всегда балансируются внутренние цены. Что сейчас будет — это надо посмотреть в связи с падением курса (рубля — ред.). Глобальных каких-то повышений цен вряд ли получится".

По его словам, через полтора месяца будет видно, что происходит с ценами. "Важно же понять, что с сырьем будет. Цены на сырье увеличились, потому что экспортная цена тоже выросла и закупщики стали дороже покупать", — добавил он.

Иванов подчеркнул, что если сырье подорожает, то компания тоже будет вынуждена повысить цены на свою продукцию.

Группа компаний "Эфко" (торговые марки "Слобода", Altero, Hi!) является одним из крупнейших производителей пищевой промышленности в России. Группа занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой, молочной и кисломолочной продукции.