МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" первый на российском рынке начал принимать предзаказы на новый флагманский смартфон Nothing Phone второго поколения с прозрачной задней крышкой, при этом другие игроки, опрошенные РИА Новости, планируют либо представить гаджет у себя после официального начала продаж, либо вообще не будут добавлять его в ассортимент. GS Group инвестирует в смартфоны около 3,5 миллиарда рублей

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" … первой на российском рынке запустила предзаказ на флагманские смартфоны Nothing Phone второго поколения… На выбор покупателям доступны девайсы в двух цветах – серый и белый, и два варианта встроенной памяти – 256 Гб и 512 Гб… Стоимость смартфонов из новой линейки стартует от 79 999 рублей", — сообщили агентству в компании. Уточнив, что на гаджеты будет представлена собственная гарантия от ритейлера.

Там также отметили, что главной отличительной особенностью смартфона является интерфейс Glyph с обновлённым дизайном задней панели и LED-подсветкой. Новинка также получила более продвинутые технические характеристики по сравнению с первым поколением. Кроме того, российские пользователи проявляли интерес и к модели-предшественнику — продажи гаджета первого поколения в апреле-июне оказались почти в 8 раз выше, чем за январь-март.

В свою очередь в Wildberries сообщили, что предзаказ открыт не будет, но продукция будет представлена на площадке "после официального старта продаж". В "Ситилинк" также отметили, что предзаказа не будет, но в компании не исключили того, что в будущем в каталоге магазина смартфон все же может появиться.

При этом в пресс-службе "Мегафона" заявили, что в объединенной розничной сети "Мегафона" и Yota Nothing Phone второго поколения представлен не будет, также и в МТС.

"Вендор Nothing официально не представлен в России. Поскольку у нас нет технического или коммерческого взаимодействия с этой компанией, мы не можем гарантировать нашим клиентам полную поддержку всего спектра сервисов Tele2 на данных устройствах… Соответственно, рекомендовать Nothing Phone нашим абонентам у нас нет оснований. Поэтому нелогично организовывать предзаказ на устройство, которое мы не планируем рекомендовать нашим дилерам к заведению в ассортиментную матрицу", — подчеркнули в Tele2.