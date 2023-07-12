МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Волатильность валют не привела к росту продаж iPhone и других гаджетов в России, упал также спрос на бытовую технику и игрушки, подсчитали в ценовом агрегаторе Price.ru для РИА Новости. В России активно растут продажи умных колонок

"Россияне не проявили повышенного потребительского интереса к смартфонам, ноутбукам и бытовой технике на фоне волатильности валют… Спрос на флагманские модели iPhone в последние две недели снизился на 10-12% относительно предыдущих двух недель", — говорится в исследовании. Так, например, продажи iPhone 13 снизились на 30%, iPhone 13 Pro – на 57%. При этом в целом спрос на смартфоны за последние две недели упал на 13%. Он ниже и по сравнению с прошлым годом – на 8% (в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Отмечается, что продажи смарт-часов за последние две недели сократились на 10%, а спрос на ноутбуки, в свою очередь, за это время снизился на 9%, на наушники — на 11%. В компании предполагают, что такая реакция на технику связана с тем, что потребители уже закупились всем необходимым в прошлом году на фоне ухода иностранных брендов из России.

Кроме того, наблюдается падение спроса как за последние две недели, так и год к году по всем категориям бытовой техники — потребители стали реже интересоваться холодильниками (-9% за две недели, —17% год к году), стиральными машинами (-11%, —14%), пылесосами (-13%, —4%), плитами (-9%, —9%) и посудомойками (-14%, —29%).

Также россиян стала меньше привлекать и покупка игрушек. "Сильнее всего просел спрос на конструкторы Lego (-33%). Продолжает снижаться спрос на игрушки "Хаги Ваги" (-30%) и другие популярные детские игрушки 2023 года: игрушки-единороги (-24%), персонажи мультфильма "Дикие скричеры" (-15%), покемоны (-14%). Упал интерес даже к Чебурашке – хиту этого года (+1067% год к году, —15% за последние две недели). Также просел спрос на радиоуправляемые вертолеты (-22%), катера (-25%), машины и самолеты (-6%)", — добавляется в материалах.

Рубль на Мосбирже серьезно ослаблялся к основным иностранным валютам с начала лета: в минувший четверг курс доллара поднялся выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года. По итогам вторника курс доллара снизился на 3 копейки, до 90,38 рубля, евро — на 13 копеек, до 99,32 рубля.