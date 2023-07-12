ООН, 12 июл — ПРАЙМ. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) ожидает успешного решения вопроса по Россельхозбанку в контексте продуктовой сделки, заявила генсек организации Ребекка Гринспан. Лавров оценил усилия ООН по российской части "зерновой сделки"

«Что касается Россельхозбанка, мы смогли обеспечить альтернативный способ для решения проблемы подключения к SWIFT», — сказала она на брифинге.

В данный момент ООН пытается ускорить проведение операций, что остается проблемой.

Чиновница подчерrнула, что действия организации направлены на решение проблемы Россельхозбанка, но исключительно в вопросе удобрений.