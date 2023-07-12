ООН, 12 июл — ПРАЙМ. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) ожидает успешного решения вопроса по Россельхозбанку в контексте продуктовой сделки, заявила генсек организации Ребекка Гринспан.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров оценил усилия ООН по российской части "зерновой сделки"

«Что касается Россельхозбанка, мы смогли обеспечить альтернативный способ для решения проблемы подключения к SWIFT», — сказала она на брифинге.

В данный момент ООН пытается ускорить проведение операций, что остается проблемой.
Чиновница подчерrнула, что действия организации направлены на решение проблемы Россельхозбанка, но исключительно в вопросе удобрений.