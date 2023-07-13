МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Интерес россиян к отопительным печам в начале июля вырос сильнее, чем к кондиционерам — продажи прибавили в годовом выражении 143% и 72% соответственно, рассказали РИА Новости в онлайн-гипермаркете "ВсеИнструменты.ру" на основе собственных данных. В России резко вырос спрос на строительные услуги

"В июле 2023 года в России на 143% чаще покупали отопительные печи… продажи кондиционеров по России выросли на 72%… В регионах повышенный спрос на отопительные приборы и системы отмечается в Краснодаре (+200%), Воронеже (+88%), Волгограде (+20%) и Ростове-на-Дону (+10%). В топ покупаемых товаров данной категории вошли различные модели конвекторов и электрические тепловые пушки", — говорится в исследовании.

При этом средний чек на покупку отопительных приборов и систем по России составил 6 544 рубля, наиболее высокий показатель был зафиксирован в Ростове-на-Дону (11 264 рубля), Волгограде (8 860 рублей), Омске (7 170 рублей). А минимальный средний чек на товары категории "Отопительные приборы и системы" в июле 2023 года отмечен в Самаре (4 086 рублей), Краснодаре (5 340 рублей), а также Нижнем Новгороде (5 365 рублей).

Продажи вентиляторов по России выросли только на 18%, в прошлом же году популярность таких товаров по стране была на 78% выше по сравнению с 2021 годом. Среди регионов в июле 2023 года наибольший рост спроса зафиксирован в Екатеринбурге (+275%), Перми (+267%), Новосибирске (+239%), Самаре (+229%).

В компании полагают, что повышенный спрос на отопительное оборудование этим летом может быть связан с особенными погодными условиями: во многих регионах России июнь и начало июля выдались аномально холодными и дождливыми.

"Также на продажи повлиял тот факт, что в этом году россияне реже уезжают куда-то в отпуск, кроме дачи и загородных домов. Учитывая длительное времяпрепровождение за городом и особенно низкие температуры ночью и по вечерам, можно сделать вывод о необходимости дополнительного оборудования для поддержания комфортной температуры в помещениях", — заключили там.