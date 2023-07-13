МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Дискриминационная политика Запада ухудшит ситуацию с продовольствием в мире, Россия, неспмотря на санкции, продолжит поставлять агропродукцию, заявила вице-премьер страны Виктория

Абрамченко. В Ливане оценили влияние "зерновой сделки" на продбезопасность страны

Согласно данным ООН, в пролшлом году проблема голода затронула 691-783 миллиона человек, показатель превысил допандемийный уровень.

Как отметила Абрамченко, кризис будет только усугубляться. По ее словам, виной тому дискриминационная политика Запада. Так, указала вице-премьер, на фоне роста цен на продовольствие наиболее бедные жители, преимущественно из Африки, не могут приобрести достаточный объем продуктов питания.

"К скачкам мировой продовольственной инфляции 2020 года, вызванными денежной эмиссией в странах Запада и сокращением урожая из-за засухи в ряде стран, добавляется бездумная санкционная политика и логистические ограничения". — пояснила она, добавив, что антироссийские санкции также сыграли роль в продовольственном кризисе.

При этом Абрамченко подчеркнула, что Россия намерена продолжить поставки агропродукции, обеспечивая потребности как внутреннего рынка, так и дружественных стран. По ее словам, доля экспорта отечественного зерна и удобрений партнерам уже преввысила 85 процентов.