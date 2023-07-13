ДЖАКАРТА, 13 июл — ПРАЙМ. Ситуация с новыми предложениями по черноморской инициативе остается неопределенной, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров назвал перспективные сферы сотрудничества России и АСЕАН

"О каких-то новых предложениях мне неизвестно", — сказал министр, отвечая на вопрос о предоставлении Турции новых условий по сделке.

Он также предположил, что речь идет о более ранних договоренностях Москвы и Анкары: готовности работать независимо от развитых европейских государств и поставлять зерно именно в третьи страны, которые больше всего в нем нуждаются.