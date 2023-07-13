Лавров заявил, что зерновая сделка продолжит "прежний курс" на сближение России и Турции
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ДЖАКАРТА, 13 июл — ПРАЙМ. Ситуация с новыми предложениями по черноморской инициативе остается неопределенной, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"О каких-то новых предложениях мне неизвестно", — сказал министр, отвечая на вопрос о предоставлении Турции новых условий по сделке.
Он также предположил, что речь идет о более ранних договоренностях Москвы и Анкары: готовности работать независимо от развитых европейских государств и поставлять зерно именно в третьи страны, которые больше всего в нем нуждаются.