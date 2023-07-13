ТБИЛИСИ, 13 июл — ПРАЙМ. Грузия прекращает импорт пшеницы до 1 ноября из-за плохого урожая, данное решение было принято на заседании экономического совета, сообщает пресс-служба правительства страны. Эксперт объяснил, почему зерновая сделка невыгодна ни России, ни Европе

"Из-за обильных осадков в регионе Кахетия значительная часть урожая пшеницы не удовлетворяет требованиям продовольственной пшеницы, в результате фермерам приходится продавать пшеницу как фураж. Для оказания помощи данному процессу было принято решение ограничить импорт пшеницы до 1 ноября 2023 года", — говорится в сообщении.

Грузия обеспечивает себя пшеницей лишь на 15%, остальной объем ввозится из-за рубежа. Более 90% этого импорта приходится на Россию.

Ранее представители грузинских властей не раз заявляли, что в ближайшие годы хотят увеличить объем пшеницы до 50% от потребляемого количества. Грузинские фермеры проводили протесты, утверждая, что из-за импорта дешевой муки и пшеницы они не могут продавать свою продукцию.