МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Представители китайских чайных компаний, принимающие участие в Московской чайной выставке, раскритиковали пакетированный чай. Кофе впервые обошел по популярности чай в российских поездах

Представитель Fujian Ningde Qianyi Tea Co. Фу Ибин рассказал РИА Новости, что в Китае очень серьезно относятся к церемонии заваривания чая.

"Чайные листы должны быть свежими, мы должны их увидеть, послушать их запах", — отметил он, добавив, что только после этого начинается заваривание чая.

"Чай в пакете — это непонятная история. Я не понимаю, какого он года, не могу посмотреть листы, не могу почувствовать аромат, понять, как он раскрывается", — сказал собеседник агентства. "У каждого чая есть свое предназначение, у каждого чайного листа — своя польза для здоровья", — добавил он, выразив сомнение, что у чая в пакете есть хоть какие-то полезные свойства.

Продавец китайского чая в Москве Раиса Чжан также дала негативную оценку пакетированному чаю. "Непонятно, что туда кладут", — отметила она в разговоре с РИА Новости.

Московская чайная выставка 2023 проходит с 13 по 15 июля на ВДНХ. Там можно познакомится с различными видами и сортами чая, посмотреть на чайные сервизы, чайные продукты и продукция чайной культуры со всего Китая. В рамках мероприятия также проводятся представления чайных искусств, дегустация чая, чайные форумы.