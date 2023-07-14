МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россияне в июне 2023 года стали чаще и больше тратиться в общепите, а также заказывать домой готовую еду, чем годом ранее, а вот число заказов в супермаркетах снизилось, говорится в исследовании "МТС Банка", результаты которого есть у РИА Новости. Россияне стали чаще бронировать отели в Перми, Мурманске и Смоленске

"В первый летний месяц количество чеков в заведениях общепита увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказали аналитики банка, отметив, что средний чек в целом по общепиту вырос на 4%, до 560 рублей. В эту категорию входит общая статистика, включающая бары, кафе, фастфуд и доставку. Исследование проводилось на основании анализа платежных операций за июнь 2022-2023 годов по картам клиентов банка со всей России.

Сильнее всего за год выросла популярность баров: количество транзакций увеличилось на 28%. При этом средний чек стал больше на 9% — 840 рублей. Рестораны и кафе россияне стали посещать на 23% чаще, и на четверть больше (25%) оставляли там денег — 1190 рублей. Фастфуд также стал больше пользоваться спросом — транзакций стало на 16% больше. Однако средний чек снизился на 6%, до 420 рублей.

"При этом еще более бурный рост в июне 2023 года показала доставка готовой еды из заведений общепита – количество заказов увеличилось на 61% по сравнению с июнем 2022 года. Средний чек стал меньше на 5% и составил 870 рублей", — добавили аналитики.

На фоне выросшего спроса на готовую еду произошло снижение покупок в супермаркетах на 7%. Причем их средний чек незначительно увеличился – на 5%, до 580 рублей, отметили в "МТС Банке".

"Еда – самый простой и относительно дешевый способ получения удовольствия. Купить новую вещь в гардероб дороже, чем, например, заказать десерт в любимом ресторане", — заключили аналитики.