МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Спрос на товары для спорта вырос в России в первом полугодии в разы, больше всего на коврики для йоги и ролики для пресса, вместе с тем увеличились продажи и смарт-часов, рассказали РИА Новости в "М.Видео-Эльдорадо". Востребованность носимых гаджетов подтвердили агентству и в МТС. Россияне стали чаще посещать общепит и заказывать еду на дом

"По итогам января-июня 2023 года на маркетплейсе "М.Видео-Эльдорадо" в общей сложности в 2,4 раза выросли штучные продажи товаров для спорта. В тренде товары для йоги: спрос на коврики увеличился в 13 раз, роликов для йоги – в 4,3 раза. Среди популярного инвентаря для тренировок дома и в зале: ролики для пресса (x9,8), упоры для отжиманий (x6,8), гантели (x5), охлаждающие спортивные полотенца (x4,8), эспандеры (x3), а также гири (x2,1) и грифы (x2). В 6,5 раз выше также оказались продажи палок для ходьбы", — подсчитал ритейлер.

В компании полагают, что увеличению спроса способствует общий тренд на ведение здорового образа жизни, актуальность активного досуга для снятия стресса, сезональный спрос в весенне-летний период на ряд товаров, а также расширение ассортимента. При этом среди гаджетов для спорта актуальными в связке со смартфоном продолжают оставаться беспроводные наушники, а также носимые устройства – смарт-часы и фитнес-трекеры.

"В целом по российскому рынку штучные продажи носимых устройств за первое полугодие прибавили порядка 30%, объем категории оставил около 3,5 миллиона штук. Смарт-часы или трекеры используют для осознанного занятия спортом или физическими активностями, регулярного контроля за состоянием здоровья и качества сна… Среди производителей наиболее популярными брендами традиционно являются Apple, Samsung, а также Xiaomi, Huawei, и ряд других китайских брендов", — добавили в сети. Исследование показало, как часто путешествуют россияне

Схожую динамику зафиксировали и в МТС. Согласно подсчетам компании, с января по июнь было продано 3,3 миллиона умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 20,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок продемонстрировал прирост в штуках на 50% и незначительное снижение на 2% в деньгах.

"Самым популярным устройством в сегменте носимой электроники остаются умные часы. За последний год их доля продаж в штуках увеличилась с 51% до 68%. Всего с января по июнь в стране было продано 2,2 миллиона этих гаджетов на общую сумму почти 17,9 миллиарда рублей, что больше прошлогодних показателей на 50% в штуках и на 1% в деньгах. Средняя цена устройства снизилась на 49%, до 8 тысяч рублей", — добавили там.

Подчеркнув, что второе место по популярности занимают фитнес-трекеры, на которые пришлось 25% продаж в штуках. "С января по июнь их было продано 821 тысяча на сумму 1,8 миллиарда рублей, что меньше чем годом ранее на 4% в штуках и 254% в деньгах. Средняя цена снизилась на 23%, до 2,2 тысячи рублей. 52% рынка остаётся за Xiaomi", — отметили в МТС. Продажи же детских умных часов, спрос на которые стабилен, составили 241 тысячу штук на сумму в 560 миллионов рублей.