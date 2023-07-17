Пшеница дорожает на Чикагской бирже после заявлений Кремля об остановке зерновой сделки
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в понедельник дорожает на 3,4% после комментариев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова относительно "зерновой сделки", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.23 мск сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 3,37% — до 6,84 доллара за бушель.
Ранее в понедельник Дмитрий Песков заявил, что договорённости по "зерновой сделке" фактически прекращены, она остановлена, РФ незамедлительно вернётся к ее реализации после того, как российская часть условий будет выполнена.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230717/841102011.html