МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в понедельник дорожает на 3,4% после комментариев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова относительно "зерновой сделки", свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснил, почему зерновая сделка невыгодна ни России, ни Европе

По состоянию на 12.23 мск сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 3,37% — до 6,84 доллара за бушель.

Ранее в понедельник Дмитрий Песков заявил, что договорённости по "зерновой сделке" фактически прекращены, она остановлена, РФ незамедлительно вернётся к ее реализации после того, как российская часть условий будет выполнена.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.

Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.