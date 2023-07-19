МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Родители российских школьников ожидают, что расходы на подготовку детей к учебному году в среднем вырастут на 23%, свидетельствуют данные опроса сервиса "Яндекс Реклама", которые имеются в распоряжении РИА Новости. Россиянам назвали сумму туристических расходов в Мурманской области

Компания провела в мае текущего года опрос среди 1,3 тысячи респондентов в возрасте старше 25 лет из городов России с населением более 100 тысяч человек.

"По данным опроса "Яндекс Рекламы", в этом году бюджет на покупку школьных товаров семьи планируют увеличить в среднем на 23%. При этом родители стараются осознанно подходить к тратам и уделять внимание поддержанию здоровья ребенка", — говорится в сообщении.

Согласно опросу, 20% родителей рассчитывают, что расходы на подготовку к школе останутся на уровне прошлого года, 16% полагают, что они вырастут на 15%. Еще 24% опрошенных признались, что ждут увеличения расходов к школе в диапазоне от 15% до 25%; еще 20% — на 25-50%. По оценкам 14% респондентов траты к 1 сентября вырастут на 50% и более; 6% участников опроса затруднились ответить.

Как следует из результатов исследования, к школьному сезону растет интерес не только к канцелярии, одежде и обуви, но и другим товарам. "По результатам опроса, 43% родителей поддерживают иммунитет ребенка с помощью витаминно-минеральных комплексов. Так, интерес к витаминам для детей увеличивается к началу учебного года — в сентябре количество таких запросов, как правило, вдвое больше, чем в июле (данные 2022 года — ред.). При поиске они изучают рейтинг, отзывы, поливитаминный состав, а также предназначение БАД: для роста, памяти или для подростков", — указали в компании.

Среди покупок родителей школьников нередко оказываются ортопедическая обувь и рюкзаки — пик поисковых запросов по этим категориям как правило приходится на август. "В августе 2022 года на 42% вырос интерес к ортопедической обуви по сравнению с июлем 2022, и на 23% — к ортопедическим рюкзакам. Растет интерес и к товарам, которые будут полезными для осанки ребенка дома. Так, во втором квартале этого года количество поисковых запросов про ортопедические матрасы для детей выросло на 11% по сравнению с прошлым годом, а детскими ортопедическими кроватями интересовались на 18% чаще", — рассказала менеджер по развитию ключевых клиентов в "Яндексе" Юлия Колесник.

По данным Росстата, набор вещей и канцтоваров для первоклассника в 2022 году составил для мальчика 22,3 тысячи рублей, для девочки – 26,8 тысячи рублей.