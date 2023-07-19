МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group больше не сохраняет контроль над управлением и деятельностью ООО "Пивоваренная компания "Балтика", ему неясно, какие последствия будет иметь для производственной деятельности компании её переход во временное управление Росимущества и смена руководства, говорится в сообщении Carlsberg Group. Аналитики назвали самое продаваемое пиво в России

В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям. Президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика" после передачи её в управление Росимущества назначен основатель компании Таймураз Боллоев.

"С подписанием указа президента РФ от 16 июля 2023 года Carlsberg Group больше не сохраняет контроль над управлением и деятельностью ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Следовательно, изменения в руководстве ООО "Пивоваренная компания "Балтика" были произведены без ведома и одобрения Carlsberg Group. Carlsberg Group неясно, какие последствия это событие будет иметь для текущей деятельности компании "Балтика" в России, а также для текущего процесса продаж", — говорится в заявлении.

В пресс-релизе также отмечается, что Carlsberg Group продолжит предоставлять информацию о существенных изменениях, связанных с временным управлением ООО "Пивоваренная компания "Балтика" после указа президента РФ.

Российская "Балтика" входит в Carlsberg Group с 2008 года, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten. Пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ — Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле. На ее долю, согласно материалам на сайте, приходится 31% всех экспортных поставок российского пива.

Carlsberg 4 марта 2022 года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а 28 марта прошлого года анонсировал продажу своих российских активов. В июне нынешнего года компания заявила, что завершила поиск нового инвестора для "Балтики" и до завершения сделки продолжает работу в текущем режиме.