МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российские рыбаки к 19 июля выловили 2,78 миллиона тонн водных биологических ресурсов, на 3,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Росрыболовство спрогнозировало объем добычи водных биоресурсов в 2023 году

"Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 19 июля 2023 года объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями вырос на 3,8% к уровню предыдущего года и составил 2,78 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 6,1% и достиг 2,09 миллиона тонн: в частности, на промысле минтая добыто на 6,2% больше — 1,37 миллиона тонн, вылов трески в свою очередь составил 80,7 тысячи тонн, сельди – 242,6 тысячи, камбалы — 46,8 тысячи тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 281,2 тысячи тонн, в том числе трески – 169,7 тысячи тонн, пикши – 47,8 тысячи (плюс 14,9%), мойвы – 23 тысяч тонн (плюс 1,8%). В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 9,8%, до 54,5 тысячи тонн: так, на промысле шпрота вылов прибавил 9,2%, до 31,9 тысячи тонн, балтийской сельди – 15,3%, до 17,3 тысячи.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 54,1 тысяч тонн — на 15,6% больше показателя 2022 года, в том числе кильки – 24,8 тысячи тонн (плюс 34,8%). В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 19,7 тысячи тонн, в том числе 8,5 тысячи тонн хамсы.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил 274,3 тысячи тонн — почти на 3,3% выше уровня соответствующего периода 2022 года.