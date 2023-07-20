МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Китайский чат-бот ERNIE Bot в интервью РИА Новости рассказал, почему россияне во время кризисов скупают сахар, по его мнению, на это есть несколько причин. Китайский чат-бот ERNIE Bot назвал самые сильные армии мира

В марте 2023 года интервью РИА Новости дал американский чат-бот с элементами искусственного интеллекта ChatGPT. Аналогичные вопросы РИА Новости задали китайскому боту ERNIE Bot от компании Baidu. Запрос на общение был направлен еще в конце марта, но чтобы пообщаться с китайским искусственным интеллектом, РИА Новости пришлось "отстоять" очередь в более чем 1,5 миллиона человек. Вопросы задавались на китайском языке.

С исторической точки зрения, отмечает ERNIE Bot, Россия имеет давнюю историю кондитерского производства, и в прошлом русские аристократы любили угощать гостей различными сладостями и кондитерскими изделиями, впоследствии сладости стали важным продуктом для жителей России и соседних регионов.

"Русские придают большое значение своей культуре питания, и сахар играет очень важную роль в рационе россиян. Местные жители любят использовать сахар для приготовления горячих напитков и засахаренных фруктов", — отметил ERNIE Bot.

Говоря об экономических причинах данного феномена, чат-бот подчеркнул, что за исключением чрезвычайно богатых ресурсов (нефти и природного газа) экономике "России трудно полагаться на другие отрасли для развития".

"Из-за этого цены в России высокие, намного выше, чем в других европейских странах. Сахар, будучи товаром массового потребления, не является исключением", — добавил он.

Еще одной из важных причин панической скупки сахара россиянами, по мнению чат-бота, является то, что "в последние несколько лет рост цен на сахар в России также был связан с такими факторами, как коррупция среди производителей кондитерских изделий и теневая экономика".

Китайская технологическая компания Baidu 7 февраля объявила о скором запуске нового проекта в области искусственного интеллекта ERNIE Bot после завершения внутреннего процесса тестирования. Запуск ERNIE Bot, который работает аналогично ChatGPT, состоялся 16 марта. Сообщалось, что четырехуровневая архитектура искусственного интеллекта обладает широкими возможностями по глубокому семантическому кросс-языковому пониманию и генерации текстов. По данным компании, бот основан на платформе глубинного обучения и обладает возможностями получать "знания" из данных большого объема.

В настоящее время пробный доступ закрыт, для пользования ботом необходимо пройти регистрацию и указать реальное имя и предоставить реальные данные удостоверения личности гражданина КНР.

В управления по вопросам киберпространства КНР ранее сообщили, что временные меры китайских властей по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта вступят в силу с 15 августа 2023 года, они предусматривают, что генерируемый ИИ контент должен воплощать основные социалистические ценности, не ставить под угрозу нацбезопасность, не содержать пропаганду терроризма и насилия, порнографию, ложную и вредоносную информацию.

Наиболее известным чат-ботом является ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.