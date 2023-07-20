МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Больше половины (61%) россиян считает, что ассортимент товаров в торговых центрах за последние полгода не изменился, каждый второй отметил, что там можно найти большинство товаров, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. Китайский чат-бот объяснил, почему россияне в кризис покупают сахар

Согласно полученным данным, 61% опрошенных ответили, что ассортимент товаров в торговых центрах за последние полгода не изменился, 10% считают, что ассортимент стал богаче, 23% ответили наоборот, что стал беднее.

При этом каждый второй россиянин (49%) ответил, что в торговых центрах можно найти большинство товаров, 42% считают, что там можно найти любой товар, 6% отметили дефицит многих товаров, затруднились с ответом 3% опрошенных.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.