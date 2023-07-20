МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Продажи пива в натуральном выражении по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в России на 1,4%, гораздо более заметный рост показали энергетики (плюс 39,7%) и сидр (на 25,4%), за исключением периода мая-июня на фоне массовых отравлений суррогатным напитком, сообщается в совместном пресс-релизе Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП, объединяет крупнейших российских пивоваров) и исследовательской компании NielsenIQ. В ГД предложили продавать алкоголь в розницу только в специальных магазинах

"В натуральном выражении продажи пива практически не изменились, незначительно увеличившись на 1,4% к аналогичному периоду прошлого года. Несмотря на то, что в категории пива темпы продаж замедлились, в абсолютных значениях категория превысила показатели аналогичного периода 2022 года", — сообщается в пресс-релизе.

Сидра в январе-июне в годовом выражении продано на 25,4% больше, но в высокий сезон продажи замедлились в связи массовым отравлением россиян суррогатом, псевдо-пивным напитком, мимикрирующим под сидр. "Это повлекло за собой репутационные последствия и повлияло на всю категорию. В мае-июне прирост продаж в натуральном выражении составил лишь 2,7%, при этом в низкий сезон он превышал 40%", — говорится в сообщении.

Категория энергетических напитков показала самую высокую динамику и росла быстрее остальных сегментов — на 39,7% в натуральном выражении: такой рост связан с тем, что категория только развивается и отталкивается от относительно низкой базы.

В NielsenIQ указывают, что динамика продаж сидра и энергетиков ускорилась как в денежном, так и в натуральном выражении: сидр при этом стал одной из самых быстрорастущих алкогольных категорий, тогда как энергетики сохранили лидерство среди ключевых драйверов всего рынка FMCG. Но в категории пива темпы продаж замедлились, хотя в абсолютных значениях категория и превысила показатели аналогичного периода 2022 года.

"Относительная положительная динамика не должна вводить в заблуждение. Основная наша категория — пиво — приросла незначительно, а рост в денежном выражении обусловлен проинфляционными факторами и ростом розничных цен", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора АПП Вячеслава Мамонтова. Он также отметил существенный репутационный удар, который был нанесен по категории сидра недобросовестными производителями и, возможно, негативно повлияет на годовые результаты.