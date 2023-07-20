МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Посевная площадь под озимой пшеницей под урожай 2023 года предварительно сократилась на 3,9%, до 16,044 миллиона гектаров, под яровой – выросла на 1,8%, до 13,01 миллиона гектаров, следует из материалов Минсельхоза РФ, представленных на конференции "Где маржа 2023".

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил накануне об итогах посевной кампании 2023 года: яровой сев проведен на площади 57 миллионов гектаров, из которых более 31 миллиона гектаров находится под зерновыми культурами.

Согласно презентации, представленной на конференции директором департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Романом Некрасовым, посевные площади под яровой пшеницей составили, по прогнозу, 13,01 миллиона гектаров (плюс 1,8% к итогам 2022 года), под озимой – 16,044 миллиона гектаров (минус 3,9%).

Из яровых культур ячмень посеян на площади в 7,691 миллиона гектаров (плюс 5,1% к 2022 году), кукуруза на зерно заняла 2,935 миллиона гектаров (плюс 3,3%), овес — 2,223 миллиона гектаров (плюс 2,2%), гречиха — 1,150 миллиона гектаров (плюс 2,2%), рис — 178,1 тысячи гектаров (плюс 0,8%), зернобобовые — 2,418 миллиона гектаров (плюс 2,7%).

По озимым культурам рожью засеяно 911,2 тысячи гектаров, что на 0,9% выше, чем в 2022 году, ячменем – 692,8 тысячи гектаров (плюс 1,6%), озимая тритикале заняла 106,2 тысячи гектаров (плюс 7,5%).

"Нам удалось в целом выдержать структуру посевных площадей, мы видим, что 82 миллиона гектаров мы смогли посеять, и это результат нашей совместной работы с коллегами из ФОИВов, с субъектами РФ, потому что мы не только это посеяли, но дали и всю необходимую технологическую норму по минеральным удобрениям, СЗР (средства защиты растений — ред.), использовали качественные семена. Надеемся на хорошую погоду, что позволит нам сформировать достойный урожай", — сказал Некрасов.

По итогам посевной 2022 года площади под яровыми зерновыми и зернобобовыми составляли 29,135 миллиона гектаров, под озимыми на зерно — 18,378 миллиона гектаров.