МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Анкара продолжает переговоры с РФ, ООН и Украиной по вопросу возобновления зерновой сделки, сообщило в четверг агентство IHA со ссылкой на источники в минобороны Турции. Эксперт объяснил, почему зерновая сделка невыгодна ни России, ни Европе

"Мы в координации с МИД Турции продолжаем контакты с ООН, РФ и Украиной по вопросу возобновления остановленной Москвой зерновой сделки", — сообщили источники.

"Надеемся на продолжение черноморской инициативы и уверены, что кризис удастся преодолеть через диалог и добрую волю", — отметили источники.

Ранее в МО Турции сообщили, что российский персонал покинул СКЦ в Стамбуле.

Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.