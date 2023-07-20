МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российские рестораны активно переходят на отечественные продукты — так, уже через 1-2 года на рынке не останется импортной рыбы, и в целом преклонение перед западными продуктами и технологиями ушло, а средний московский ресторан по качеству не уступает европейскому, заявил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов. Элиты некоторых стран устроили России технологическую блокаду, заявил Путин

"Давайте все-таки обратим внимание на наш Дальний Восток, на нашу российскую рыбу… Сейчас в силу тех причин, что лосось (импортный — ред.) прыгает в цене, жесткая логистика, сложности в поставке и все остальное, мы, наконец, начали обращать на это внимание. В данный момент мы очень рассчитываем, что рынок перейдет на российскую рыбу. Год-два, и так или иначе, мы все сейчас это понимаем", — рассказал Миронов на пресс-конференции, посвященной летнему сезону-2023.

Миронов подчеркнул, что уже много лет идут разговоры о прекращении поставок норвежского, чилийского и фарерского лосося, к которому привык российский потребитель, однако, по его словам, "все рестораны на нем сидят, как на игле". Он отметил, что наличие российской рыбы на рынке — "некий элемент продовольственной безопасности страны".

В целом, по его словам, российские рестораны демонстрируют высокий спрос на отечественные продукты, при этом, по его словам, развивается тренд и на локальный продукт, однако он более сложен, так как "не все всё выращивают, и в Москве мы, к сожалению, не можем получить грунтовые помидоры качества волгоградских".

"Но преклонение перед западными технологиями, перед их продуктом практически ушло. Мы осознали тот момент, что мы научились работать. Если когда-то — 20 лет назад, 15 лет назад — мы сами ездили туда учиться, вытягивали оттуда за огромные деньги их шефов, чтобы они у нас работали, вытягивали менеджеров, то сейчас… средний московский ресторан выше по качеству, чем средний миланский или парижский ресторан. Мы научились этому, и мы перестали у них забирать технологии", — заключил омбудсмен.