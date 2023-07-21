МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Спрос россиян на теплые полы в июле этого года вырос на 49% относительно аналогичного периода прошлого года, при этом увеличился и средний чек на данный товар — на 13%, рассказали РИА Новости в онлайн-гипермаркете "ВсеИнструменты.ру" на основе собственных данных. Спрос на отопительные печи в России растет быстрее, чем на кондиционеры

"В июле 2023 года продажи товаров из категории теплые полы по России выросли на 49%. В регионах повышенный спрос отмечается в Санкт-Петербурге (+235%), Воронеже (+233%), Омске (+100%), Нижнем Новгороде (+92%) и Волгограде (+71%)…. На 40% в России выросли продажи электрических теплых полов. В регионах повышенный спрос отмечается в Воронеже (+233%), Санкт-Петербурге (+210%), Омске (+100%), Нижнем Новгороде (+57%) и Волгограде (+57%)", — говорится в исследовании.

Эксперт онлайн-гипермаркета Яна Матлаш отметила, что для частного дома оптимальным вариантом станет водяной теплый пол. Такой вид экономичный, обладает хорошей теплоотдачей и при этом не перегревает напольное покрытие. В то же время, по ее словам, в многоквартирных домах водяные теплые полы не устанавливают, поэтому решением являются электрические нагревательные маты или кабели. К их плюсам, по сравнению с водяной системой, можно отнести небольшие затраты на покупку, а также более простой монтаж.

"Средний чек на покупку теплых полов по России равен сегодня 6 544 рублям. Наиболее высокий средний чек зафиксирован в Ростове-на-Дону (11 264 рубля), Волгограде (8 860 рублей), Омске (7 170 рублей). Минимальный средний чек на товары категории "Теплые полы" в июле 2023 года отмечен в Самаре (4 086 рублей), Краснодаре (5 340 рублей), а также Нижнем Новгороде (5 365 рублей)", — добавляется в материалах. При этом, как уточнили в компании, год к году средний чек вырос на 13%.

Матлаш подчеркнула, что стоимость теплого пола зависит от типа системы и метража. Например, комплекты электрического теплого пола на 3-4 квадратных метра можно найти за 5-8 тысяч рублей, а комплект водяного теплого пола на площадь 10 квадратных метров – за 20 тысяч.

"При выборе комплекта электрического теплого пола обратите внимание на то, входит ли в него терморегулятор. В комплект водяного теплого пола обычно входят труба, муфты и терморегулирующий модуль, а отдельно необходимо будет приобрести коллектор, насос, запорную арматуру и другие приспособления для встраивания в основную систему отопления", — заключила эксперт.