МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" проводит регулярные проверки своих официальных дилерских центров на предмет необоснованного повышения цен на автомобили Lada, в том числе, тайно, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. "АвтоВАЗ" применил коммерческие санкции к трем московским дилерам

"Постоянные проверки, включая тайные, продолжаются", — сообщил он.

В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Как отмечал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта.

В компании также отмечали: если вы столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене — необходимо сообщить о таком факте по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, размещенного в каждом автосалоне.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).