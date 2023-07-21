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https://1prime.ru/consumer_markets/20230721/841144258.html
"АвтоВАЗ" проводит тайные проверки дилеров на предмет завышения цен
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"АвтоВАЗ" проводит регулярные проверки своих официальных дилерских центров на предмет необоснованного повышения цен на автомобили Lada, в том числе, тайно, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 21.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" проводит регулярные проверки своих официальных дилерских центров на предмет необоснованного повышения цен на автомобили Lada, в том числе, тайно, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"Постоянные проверки, включая тайные, продолжаются", — сообщил он.
В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Как отмечал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта.
В компании также отмечали: если вы столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене — необходимо сообщить о таком факте по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, размещенного в каждом автосалоне.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).