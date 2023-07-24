МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Ozon предложит работу более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания на своих складах, осуществляющих хранение, прием и обработку заказов, а также ряд других операций, в рамках социального проекта, сообщила компания. Ozon запустил продажи российских товаров в Армении

"Ozon запускает социальный проект "Ozon без осуждения". Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года. Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в проекте примут участие логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. А доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада.

"Участниками проекта станут только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения. Такие осужденные не находятся под конвоем и могут выезжать за территорию исправительных учреждений. Новые сотрудники займутся сбором заказов для клиентов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов", — добавили в компании.

При этом после освобождения из исправительных учреждений участники проекта смогут продолжить выполнять работу на складе или пройти отбор на открытые вакансии в компании на равных основаниях с другими кандидатами.

Социальный проект "Ozon без осуждения" стал продолжением пилотного проекта с УФСИН Санкт-Петербурга, запущенного осенью 2022 года. Тогда компания трудоустроила на свой фулфилмент-центр в регионе несколько десятков осужденных к принудительным работам. По словам компании, шесть из десяти сотрудников, которые освободились от принудительных работ, продолжили трудиться на складах компании.