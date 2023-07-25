МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценит влияние молочных комбинатов РФ на установление низких закупочных цен на молоко, говорится в сообщении ведомства. Россияне отметили рост цен на сахар, молоко, мясную и рыбную продукцию

"В ходе предварительного анализа служба выявила, что у производителей молока отсутствует возможность воздействовать на стоимость сдаваемой ими продукции. Кроме того, молоко является быстро портящимся продуктом, соответственно производителям необходимо оперативно осуществлять сбыт продукции по цене, которую устанавливают молочные комбинаты", — говорится в сообщении.

"В сложившейся ситуации на рынке при определении доминирующего положения может идти речь об установлении молочными комбинатами монопольно низкой цены на сырое молоко, что является нарушением антимонопольного законодательства", — поясняет служба, указывая, что при этом отсутствует пропорциональное снижение потребительских цен на молочную продукцию в торговых сетях.

"️При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен служба примет меры антимонопольного реагирования", — указывается в сообщении.

Служба указывает, что, проверяя ценообразование в цепочке "производитель-переработчик-торговая сеть", собирается установить компании, занимающие доминирующее положение на рынке сырого молока. Сейчас, по мнению ведомства, покупатель, то есть молочный комбинат, имеет более сильную рыночную сторону по отношению к продавцу — в данном случае это производитель молока.