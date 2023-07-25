МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Запрет на ввоз в РФ продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран не отразится на обеспечении ею российского потребителя и поможет исключить влияние на стоимость такой продукции валютной составляющей, сообщило Росрыболовство. Российские рыбаки увеличили вылов рыбы на 3,8 процента к 19 июля

"Рост стоимости импортируемой продукции обусловлен, в том числе, повышением курса валюты, это в свою очередь влекло за собой рост стоимости отечественной продукции. Снижение на рынке доли импортной продукции исключит фактор негативного влияния волатильности курса на стоимость", — отметили в ведомстве.

Правительство России ввело до конца 2023 года запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, в том числе из Евросоюза, США и Норвегии.

Отечественные компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест: по оценке Росрыболовства, такая продукция, ввиду отсутствия дополнительных факторов, связанных с импортом, станет только доступнее для населения.

Там отмечают, что ограничения на ввоз в РФ продукции из рыбы и морепродуктов (коды 1604 и 1605 ТН ВЭД ЕАЭС), происходящей из недружественных стран, освободит отдельные ниши рынка, в том числе и в премиальном сегменте. Эти ниши "заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции, также сохранятся поставки рыбы из стран за исключением недружественных", указывает Росрыболовство.

Согласно данным Росстата, снижение производства рыбных консервов в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило 5,8%, а рыбных пресервов произведено на 9,7% меньше, чем за 2021 год.