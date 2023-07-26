МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Увеличение в России ввозных пошлин на вина из недружественных стран приведет к значительному росту цен на такие напитки из недорого сегмента, однако отечественная продукция, а также виноделы из ЮАР, Аргентины, Чили, Сербии и Марокко смогут закрыть спрос в этой категории, сказал РИА Новости президент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ, компании Ladoga, Вениамин Грабар. Минсельхоз назвал последствия повышения пошлины на вина

Во вторник пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр.

"Таможенные платежи на бутылку вина стоимостью 1 евро увеличатся на 107 рублей — на полке реальное удорожание составит 200 рублей, на вина за 1,5 евро — на 99 рублей и 180 рублей соответственно. В данной категории это безусловно ощутимое повышение, но ничего катастрофического в этой мере мы не видим, так как она не коснется вин из дружественных стран. Виноделы из ЮАР, Аргентины, Чили, Сербии, Марокко вместе с российскими винодельческими хозяйствами вполне могут закрыть спрос в демократичной ценовой категории", — заявил Грабар.

Он также отметил, что в целом данная мера ощутимо отразится на вина из недружественных стран в ценовом диапазоне от 1 до 4-5 евро, а для более дорого сегмента подорожание окажется несущественным. Кроме того, эксперт предположил, что решение может вызвать краткосрочный всплеск спроса на импортные вина, но в долгосрочной перспективе поддержит российское виноделие.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин также сообщил агентству, что мера в первую очередь коснётся тех, кто покупает вино в диапазоне до 500 рублей. "Любителям такого вина, если они хотят остаться в этой же ценовой категории, надо будет переходить на отечественные вина, которых в этой ценовой категории очень немного, либо переключаться на вина из Чили, Аргентины, Южной Африки, Грузии", — добавил он.

Липилин также отметил, что если мера будет действовать до конца года и потом будет отменена, то это позволит вернуться к нормальному рынку, но если нет, то постепенно российское вино выровняется по цене с импортным, при этом качество его не улучшится, а поставщики будут искать другие страны, вплоть до Индонезии.