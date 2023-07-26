МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса ресторанов в России — продукция представлена не во всех необходимых категориях, а с ростом пошлин на продукцию из недружественных стран стоимость как российского, так и иностранного алкоголя увеличится, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Названы страны, способные заменить вино из недружественных стран в России

Во вторник пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр.

"Про долю российского вина: все зависит от того, сколько позиций. Если их всего 30, то оно может занимать и 50%, если их всего 200, то российского — не более 50 позиций. Его нет во всех категориях, виноградах и во всех наименованиях и направлениях, просто не хватает. Для магазинной полки его достаточно, а для ресторана не достаточно, оно не закрывает все линейки", — заявил Миронов, комментируя ситуацию с увеличением пошлин на вино.

По его словам, цены вырастут пропорционально, и они поднимутся не только на импортную продукцию, но и на российскую. "Дорожать начнут очень быстро, потому что цены поднимут на уже закупленное вино, чтобы на них потом покупать новое. Рост цен будет немедленным и очень скорым", — резюмировал он.

В свою очередь исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин также заявил о тенденции к росту цен на вино в ресторанах. "Не думаю, что это пойдет на пользу отечественному виноделию, потому что снижение конкуренции расслабит российских производителей и по качеству, и по сервису. Конечно, пострадает HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.). Сейчас бокал вина в ресторане стоит 200-300 рублей, теперь он будет 400-500 рублей, причем к этой цене подтянутся и российские вина, потому что нет никакого смысла не поднять цену", — заключил эксперт.

При этом председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил агентству, что сегодня доля российского вина на полках магазинов и в ресторанах приближается к 60%.

"По части ассортимента, сегодня доля российского вина на полках магазинов и в ресторанах приближается к 60%. Это происходит за счет роста предложения со стороны отечественных виноделов и из-за снижения импорта из Италии, Франции и Испании. На динамику импорта вин влияют не только пошлины, но и курсы рубля к доллару и евро, которые учтены в конечной цене для покупателя. При этом для сохранения потребительской аудитории и тем более ее роста важно обеспечить широкий выбор и разнообразие предлагаемого покупателям ассортимента", — подчеркнул он.