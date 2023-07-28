МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Контактные линзы Johnson & Johnson — бренд Acuvue — не будут внесены в обновлённый перечень параллельного импорта, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта

"Нет, не появятся", — сказал он в рамках интервью на форуме "Россия-Африка", отвечая на вопрос о включении линз бренда в этот список.

Осьмаков также напомнил, что компания выступила с заявлением о продолжении поставок буквально на следующий день после заявления Минпромторга РФ о внесении бренда в перечень параллельного импорта. В свою очередь, бесперебойные поставки — один из главных критериев невнесения продукции в этот список.

Первый замминистра также отметил, что Минпромторг РФ уже утвердил обновлённый перечень товаров, попадающих под параллельный импорт. В ближайшее время документ планируется направить на утверждение в Минюст РФ.

В конце мая американская компания Johnson & Johnson предупредила о приостановке импорта контактных линз в РФ, сообщали РИА Новости в фармкомпании "Протек". Минпромторг РФ в свою очередь заявил о включении контактных линз таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson (J&J) в перечень параллельного импорта в течение двух недель.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.