МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Поставки продукции АПК из стран Африки в Россию показывают устойчивый рост, за первое полугодие 2023 года объем импорта вырос на 10%, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в кулуарах форума "Россия — Африка". Патрушев раскрыл возможные последствия санкций против России

"Если говорить в цифрах, то за первые шесть месяцев текущего года импорт продукции АПК из Африки вырос на 10%. Основными поставщиками являются Египет, на который приходится порядка трети общего объема, а также ЮАР, Кот-д'Ивуар, Марокко и Кения", — сообщил Патрушев.

Например, на российском рынке востребованы апельсины и другие цитрусовые, какао-бобы, табачное сырье и ряд другой продукции, которая в России не производится в силу климатических условий. Кроме того, в межсезонье традиционно импортируется египетский картофель, добавил министр.

Что касается поставок российской продукции АПК, то среди основных импортеров отечественного продовольствия такие страны, как Египет, Алжир, Ливия. "Активно развивается торговля с Кенией. Так, например, за январь-июнь текущего года наш экспорт в эту страну в натуральном выражении вырос в 11 раз", — добавил Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия и дальше планирует развивать торговлю с африканскими государствами по всему спектру аграрной продукции. "Наши отношения базируются на взаимном интересе, а это самая прочная основа для сотрудничества", — сказал министр.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.