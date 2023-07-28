С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл —ПРАЙМ. Поставки мяса птицы из РФ в Африку за последние четыре года выросли в семь раз, в 2022 году их объем составил 16,7 тысячи тонн, следует из материалов ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе, представленных в ходе форума "Россия-Африка". Минсельхоз заявил, что Россия нарастила импорт продукции АПК из Африки

Согласно презентации, объем соответствующего экспорта в 2018 году составил 2,4 тысячи тонн, но уже в 2022 году – 16,7 тысячи тонн. "Поставки мяса – это наиболее быстрорастущее направление российского аграрного экспорта в целом. Если говорить про Африку, то ключевым драйвером выступает мясо птицы. За последние 4 года поставки российского мяса птицы в Африку в физическом выражении выросли в 7 раз", — сообщил руководитель "Агроэкспорта" Дмитрий Краснов.

По его словам, основными покупателями российского мяса выступают Бенин (49% от общего объема поставок), Гана (10%), Конго (7%), Марокко (7%) и Ангола (7%). "Мы видим существенные возможности для расширения поставок курицы и свинины в Анголу, говядины и мяса птицы в Гану, говядины, мяса птицы и свинины в ЮАР", — сообщил Краснов.

Между тем, для реализации имеющегося потенциала необходимо открытие перспективных рынков, продолжил он: например, в настоящее время экспорт мясной продукции из России запрещен в такие страны как ЮАР, Тунис и Нигерия. Кроме того, важны активизация участия российских компаний в государственных тендерах и расширение практики использования офсетных сделок при реализации мясной продукции.

Краснов также сообщил, что РФ является мировым лидером по поставкам замороженной рыбы и готова развивать ее экспорт в страны Африки. "В прошлом году мы поставили в Африку мороженой рыбы в объеме 79 тысяч тонн. Основным покупателем российской рыбы на континенте выступает Нигерия, на нее приходится три четверти от общего объема поставок. В то же время мы видим возможность для диверсификации российского экспорта мороженой рыбы за счет его увеличения в Мавританию, Кот-д-Ивуар, Кению и Гану", — сказал он.

Факторы, которые будут способствовать такому экспорту – расширение взаимодействия с местными дистрибуторами и развитие инфраструктуры через совместные проекты с прибрежными государствами.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.