МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken по итогам первого полугодия сократилась на 8,6% в годовом выражении и составила 1,156 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Аналитики назвали самое продаваемое пиво в России

Выручка составила 17,436 миллиарда евро, что на 6,2% выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 2,04 евро с 2,2 евро годом ранее. Концерн также сообщил, что в первом полугодии продал 120,1 миллиона гектолитров пива — на 5,4% меньше, чем год назад, а органическое снижение составило 5,6%.

В том числе продажи в Северной и Южной Америке сократились на 1,4%, до 42,2 миллиона гектолитров, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 13,4%, до 21,3 миллиона. В Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе объем продаж составил 18,6 миллиона гектолитров (снижение на 5,1% в годовом выражении). В остальной Европе продажи уменьшились на 4,8%, до 38 миллионов гектолитров.

Во втором квартале продажи снизились на 7,2% в годовом выражении, до 65,3 миллиона гектолитров пива, органическое снижение составило 7,6%. В том числе в странах Северной и Южной Америки показатель уменьшился на 5,6%, до 21,8 миллиона гектолитров, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 16%, до 11 миллионов. В Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе объем продаж сократился на 2%, до 9,6 миллиона гектолитров, в основной Европе — на 6,6%, до 22,8 миллиона. Japan Tobacco International нарастила чистую прибыль в первом полугодии

На конец полугодия Heineken насчитал издержки в размере 201 миллиона евро вследствие обесценения российских активов и по-прежнему намерен уйти из страны, следует из финансовой отчетности компании за первое полугодие и комментария.

Компания 28 марта прошлого года объявила, что уходит с российского рынка, а свой бизнес в стране передаст новому владельцу из РФ. В апреле 2023 года компания сообщила о том, что нашла покупателя на российский бизнес и ожидает одобрения властей страны.

"Недавние события в России показывают, что предприятиям еще сложнее получить разрешение на уход из страны. В апреле мы объявили, что заявка отправлена на утверждение, и мы продолжаем усердно работать над обеспечением операции… Мы не получаем никакой финансовой выгоды от текущей деятельности (в России — ред.), не получим прибыль от продажи бизнеса и понесли издержки от обесценения активов в размере 201 миллиона евро", — указывает компания.

Heineken при этом отмечает, что компания привержена выходу из России, однако сроки зависят не от нее.

Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются в 190 странах. Штат компании составляет более 85 тысяч человек.