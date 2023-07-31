МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Шоколад, производимый в России, обычно дешевле привезенного из зарубежных стран, поэтому в случае подорожания какао как сырья для его производства он останется более доступным для потребителей, прокомментировал гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Почему могут расти цены на шоколад в следующем году в России, объясняют СМИ

"Товары, которые произведены в РФ с использованием импортного сырья, будут дешевле. Например, шоколад произведенный на нашей территории: сырье импортное, а операции по производству готовой продукции идут в рублевой зоне, поэтому влияние валютного курса на себестоимость будет меньше", — пояснил Чантурия.

В июле стоимость фьючерсов на какао в США с исполнением в сентябре обновляла максимумы: например, 27 июля она составила 3602 доллара за метрическую тонну. По состоянию на 18.16 мск сентябрьские фьючерсы на какао в США прибавили 1,06%, до 3562,5 доллара.

Рубль начал заметно ослабляться примерно с середины июня: с 13 июня по 6 июля отечественная валюта к доллару максимально подешевела почти на 12%, до 93,85 рубля. Затем курс рубля несколько стабилизировался и последние две недели находится в диапазоне 90-92 рубля к доллару.

Чантурия, комментируя последствия такой динамики для готовой продукции на основе какао, пояснил, что рост стоимости сырья неминуемо сказывается на себестоимости продукции, и это первый фактор, который влияет на цену. Но как изменяющаяся стоимость сырья может повысить себестоимость, продолжил он, однозначно сказать нельзя: у каждого производителя своя ситуация – например, если запасов сырья больше, ценообразование можно дольше держать на низком уровне. Вступают в силу единые для ЕАЭС требования к шоколаду и изделиям из него

"Второй фактор — курсовая нестабильность: она имеет отсроченный эффект, но, так как валютные риски закладываются в цену, то и более существенной проблемой, на мой взгляд, является не столько рост стоимости сырья, сколько рост курса доллара", — считает собеседник агентства.

В целом эти два фактора, критических по своей сути, относятся ко всей продукции, импортируемой страной или зависимой в своем производстве от импортного сырья продолжил Чантурия; но полностью импортная – то есть та, которая ввозится в РФ в готовом виде, в том числе и чай, и кофе, и какао — обходится дороже.