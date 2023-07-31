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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230731/841246915.html
Фотоаппараты Sony и Fujifilm включены в список параллельного импорта
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Фотоаппараты брендов Canon, Fujifilm и Sony, а также батарейки Duracell включены в обновленный список товаров, разрешенных для параллельного импорта России, сообщили в... ПРАЙМ, 31.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Фотоаппараты брендов Canon, Fujifilm и Sony, а также батарейки Duracell включены в обновленный список товаров, разрешенных для параллельного импорта России, сообщили в Минпромторге.
Кроме того, в него включены бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu. При этом, как и было заявлено ранее, в перечень не попали контактные линзы Acuvue.
На прошлой неделе первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков рассказал, что обновленный перечень товаров для параллельного импорта уже утвержден. Тогда он уточнял, что в скором времени документ будет направлен в Минюст России.
Весной прошлого года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.