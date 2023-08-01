АФИНЫ, 1 авг — ПРАЙМ. На российском рынке появилось очень много подделок оливкового масла, бороться с ними в последнее время стало сложнее, сообщила РИА Новости владелица экспортной компании Kalinina, член совета директоров греко-российской торговой палаты, экспортер греческого масла в Россию Елена Калинина, которая много лет занимается экспортом данного продукта в Россию. Россиянам рассказали, как правильно выбрать спелый арбуз

Оливковое масло и оливки не попали под действие эмбарго на поставки ряда товаров АПК, введенного Россией в ответ на европейские санкции.

"Спрос на оливковое масло и оливки в России не упал, он на прежнем уровне, ситуация не хуже, чем была раньше. Экспорт идет нормально. Но, к сожалению, в последнее время на российском рынке появилось очень много подделок, или из-за того, что некоторым предприятиям и компаниям из Греции сложно экспортировать в Россию, или по другим причинам. Под брендами типа греческими, но с данными каких-то несуществующих греческих компаний, расплодили фальсифицированную продукцию, в частности, оливковое масло, которое таковым совсем не является", — сказала Калинина.

"В лучшем случае это будет какой-то помас (масло второго отжима, изготовленное из выжимок, остающихся после производства). Бывают какие-то старые масла вперемешку с подсолнечным или соевым, другими маслами — все, что подешевле — и представляют это как греческое оливковое экстра вирджин масло", — сказала эксперт.

По ее словам, потребители в России еще не настолько искушены в хорошем оливковом масле, они видят низкие цены и покупают явные подделки.

"Хорошо, если не травятся, но как минимум пользы никакой", — добавила она. Россиян предупредили об уловке мошенников с просмотрами товаров в интернете

По ее словам, в последнее время стало сложнее бороться с подделками.

"Российские предприниматели считают, что, даже обращаясь в органы росконтроля, не добьются соблюдения прав. Мы закупаем такие образцы, проводим анализы, есть результаты таких анализов в греческих лабораториях, где явно прописано, что эти образцы — не оливковое масло. До начала специальной военной операции в Грецию приезжали журналисты с одного российского федерального телеканала со своими образцами, ходили к экспертам, делали репортаж. Пока только так, пытаемся проинформировать российского потребителя", — сообщила Калинина.

Говоря о ценах, она отметила, что масло в цене выросло очень сильно с 2021 года.

"Прошлый год ознаменовал себя очень высокой ценой, но это не повлияло на спрос. В принципе те, кто знает оливковое масло, продолжают его покупать. Цены растут повсеместно, на всем рынке оливкового масла – в Испании, Италии, Марокко и Тунисе, масло растет в цене везде. В Греции в некоторых случаях закупочная цена на масло поднялась на 35-40% за два года. В сентябре будет понятно, какие цены будут на этот урожай. Пока трудно говорить, какие будут изменения", — сказала экспортер.

Что касается оливок, они не так выросли в цене.

"На рост цен повлияли упаковочные материалы, материалы бумажной отрасли. После забастовок в Финляндии типографии греческие затруднились с работой и повысили цены. Цены на оливки более-менее нормальные по сравнению с позапрошлогодними. Процентов на 15-20 выросла цена упаковки. А спрос остается тот же самый", — сообщила Калинина.

Греция производит примерно 300 тысяч тонн оливкового масла в год. Крупнейшим в мире производителем оливкового масла является Испания — порядка 1,4 миллиона тонн.