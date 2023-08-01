МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Топ-20 российских сыроделов за 2022 год суммарно увеличили объем выпуска на 8,3%, до 302 тысячи тонн, сектор остается одним из самых инвестиционно привлекательных, консолидация продолжается, сообщается в материалах Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"). Россиян предупредили о росте числа подделок оливкового масла на рынке

"Объем производства продукции крупнейших российских сыроделов составил 302 тысячи тонн за счет запуска и выхода на полную мощность инвестпроектов, начатых в предыдущие годы… Это на 8,3%, или 23 тысячи тонн больше, чем было произведено участниками рейтинга в 2021 году", — говорится в материалах.

Консолидация рынка продолжается: по итогам 2022 года участники рейтинга занимали 70% в общем объеме производства сыров в России. "Сыродельным предприятиям в прошлом году было крайне непросто, тем не менее сектор продолжает быть одним из самых быстрорастущих и инвестиционно привлекательных", — приводятся в материалах слова гендиректора "Союзмолоко" Артема Белова.

Лидерство в индустрии производства сыров и продуктов, произведенных по технологии сыров с заменителями молочного жира, сохранил "Юговской комбинат молочных продуктов" с объемом выпуска в 39 тысяч тонн. На втором месте — ГК "Фудлэнд" с показателем в 30,3 тысячи, на третьем и четвертом — "Вимм-билль-данн" и "Пир-Пак" с объемами выпуска в 23 тысяч тонн. В пятерку лидеров вошло ТнВ "Сыр Стародубский", которое увеличило производство за год сразу на 33,9%, до 19,1 тысячи тонн.