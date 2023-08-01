МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Х5 Group приобрела торговые сети "Виктория" и "Дешево", управляющие магазинами в Москве, Московской и Калининградской областях, в том числе гипермаркетом "КЭШ" в Калининграде, в периметр сделки вошли 118 точек, следует из материалов компании. Российские сыроделы увеличили выпуск продукции на 8,3 процента

"X5 Group сообщает о достижении договоренностей по приобретению компании "Виктория Балтия", которая управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами "Дешево" в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом "КЭШ" в Калининграде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тысячи квадратных метров, включая арендованные объекты. Помимо этого, в собственность к X5 переходят два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров.

При этом отмечается, что действующий менеджмент "Виктория Балтия" продолжит управление компанией.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство X5 Group о покупке сетей "Виктория" и "Дешево", а также гипермаркета "КЭШ", но с рядом условий, в том числе об установке определенного уровня наценки на ряд социально значимых продуктов. Россиян предупредили о росте числа подделок оливкового масла на рынке

"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Корпоративный центр ИКС 5" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Виктория Балтия" (торговая сеть "Виктория") при условии исполнения предписания антимонопольного ведомства", — сказано в сообщении ведомство. В пресс-службе ФАС также уточнили, что ограничения распространяются на все сети, входящие в "Викторию Балтию".

Так, поскольку доля Х5 превысила 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 год в границах городского округа Долгопрудный Московской области, "Виктория Балтия" должна до совершения сделки передать расположенные на этой территории торговые объекты третьим лицам.

"ФАС России предписала распространить действующие в организации Х5 Group добровольные ценовые обязательства на приобретаемые торговые сети. Таким образом, в магазинах "Виктория" наценки на отдельные позиции социально значимых продуктов питания в течение года с момента совершения сделки будут также установлены на уровне не выше 5% от цены приобретения на несколько категорий товаров и не выше 10% — на остальные категории социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", — добавляется в сообщении.