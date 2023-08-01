МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. "Столото" и компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) за первое полугодие 2023 года заблокировали более 7 тысяч мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд "Столото", при этом за второй квартал их число снизилось в 16,2 раза, с 6929 в первом квартале года, до 428 во втором, следует из сообщения "Столото". Россиян предупредили об уловке мошенников с просмотрами товаров в интернете

"Столото" и компания F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), в первом полугодии 2023 года обнаружили и заблокировали 7 358 мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд "Столото". Из них 7 018 пришлось на мошеннические сайты, 252 — фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях и мессенджерах, 87 — лжемобильные приложения, также был заблокирован один почтовый адрес, с которого велась фишинговая рассылка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным аналитиков F.A.C.C.T., результатом многолетней совместной работы команды "Столото" и специалистов по кибербезопасности стал тренд на снижение количества таких мошеннических ресурсов – во втором квартале 2023 года их меньше, чем в первом.

"Так, в первом квартале 2023 года было заблокировано 6 718 мошеннических сайтов, 129 фейковых постов, аккаунтов и групп в соцсетях, 54 фейковых мобильных приложения, 28 рассылок в мессенджерах и один почтовый адрес, а во втором квартале 2023 года было обнаружено и заблокировано всего 300 мошеннических сайтов, 83 фейковых поста, аккаунта и группы в соцсетях, 33 фейковых мобильных приложения и 12 рассылок в мессенджерах", — отметили в компании.

В целом за первые шесть месяцев 2023 года количество мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей или нелегально использовали бренд "Столото", снизилось в 2,5 раза относительно показателей первого полугодия 2022 года. "Так, если в первом полугодии 2022 года было обнаружено и заблокировано 18,7 тысячи таких мошеннических ресурсов, то за аналогичный период 2023 года было нейтрализовано 7,4 тысячи мошеннических ресурсов", — отметили в компании.

В компании напомнили, что F.A.C.C.T. является одной из 12 компаний и организаций в России, которые могут инициировать блокировку мошеннических ресурсов и ресурсов, рассылающих вредоносное ПО, фишинговых сайтов. Процесс блокировки в РФ занимает от двух до 24 часов.