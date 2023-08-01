МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Зарегистрированная в Лихтенштейне компания Nemiroff Intellectual Property Establishment, владеющая товарными знаками крупного украинского производителя алкоголя Nemiroff, в арбитражном суде Пензенской области просит запретить использовать свои бренды местному ООО "Объединенные пензенские водочные заводы", следует из опубликованных материалов суда. В России готовят перечень поручений по борьбе с нелегальным алкоголем

Истец просит признать действия ответчика по производству, предложению к продаже и введению в гражданский оборот товаров с использованием обозначения Nemiroff, совершенные после 1 февраля 2022 года, нарушением исключительных прав истца на товарные знаки. В иске перечислено 35 товарных знаков, в том числе несколько международных, охраняемых и в России.

Суд назначил основные слушания по делу на 2 ноября.

Украинская компания Nemiroff ранее сообщила, что с 28 февраля 2022 года отозвала лицензию на производство продукции под своим брендом в России. В заявлении компании отмечалось, что такое решение принято в связи с военной операцией России на Украине.

Холдинг "Объединенные пензенские водочные заводы", включающий в себя Нижнеломовский ЛВЗ и Кузнецкий ЛВЗ, как сообщает сайт компании, считает себя продолжателем традиций группы "Пензаспиртпром", первый завод которой был основан в 1898 году. Ассортимент насчитывает более 80 видов напитков, которые поставляются в крупнейшие российские розничные сети.