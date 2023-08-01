МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Отпускные цены на горбушу в РФ начали снижаться, отложенно реагируя на хороший вылов, рекордный на последние пять лет — за две недели июля они опустились с пиковых уровней на 120 рублей (на 34%), а по сравнению с 2021 годом стали ниже на 13%, следует из материалов Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Рыба и морепродукты станут доступнее, заявили в Росрыболовстве

Лососевая путина в РФ стартовала 1 июня, рекомендованный вылов тихоокеанских лососей в 2023 году определен в объеме почти 512 тысяч. По данным Росрыболовства, к 25 июля общий вылов тихоокеанских лососей составил более 246 тысяч тонн — на 46% выше уровня аналогичного нечетного 2021 года (традиционно сравнивают четные и нечетные года в связи с особенностями жизненного цикла горбуши).

По данным ВАРПЭ, в первые пять недель путины отпускные цены на горбушу выросли в среднем с 270 до 350 рублей за килограмм, после чего перешли к противоположной динамике. "Снижаться они начали с 5 июля с 350 рублей за килограмм до 260 рублей за килограмм 20 июля. По оценкам ВАРПЭ, снижение продолжилось, и сейчас цены находятся на уровне ниже 230 рублей за килограмм", — указывается в телеграм-канале ассоциации.

Текущая динамика цен подтверждает выводы президента ВАРПЭ Германа Зверева о том, что цена на горбушу начинает реагировать на изменение вылова примерно в середине путины вне зависимости от конкретного показателя добычи. В целом такая динамика характерна для успешных путин, отмечается в материалах — например, в 2019 и 2021 годах в начале путины также отмечался рост цены, однако по итогам первых четырех-шести недель она снижалась.

"Однако в этом году цена снижается в 1,5 раза быстрее, чем в 2021. Это может быть связано с размерным рядом горбуши: в уловах наблюдается рыба малой навески. К 20 июля отпускная цена на горбушу была на 13% ниже аналогичного периода 2021 года", — сообщает ВАРПЭ.