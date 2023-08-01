МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Предприятия кондитерской промышленности во всем мире в связи с существенным ростом цен на ключевые ингредиенты сейчас находятся в непростой ситуации, но на потребителя в РФ эти трудности не распространятся — ассортимент, качество и доступность сохранятся, сообщил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин. Вступают в силу единые для ЕАЭС требования к шоколаду и изделиям из него

"Чего стоит ожидать в последнюю очередь (в РФ — прим. ред.), так это сокращения ассортимента выпускаемой продукции… Также у производителей вряд ли получится сократить количество акционного товара, потому что все промо-активности прописаны в договорах поставки. Ну и конечно, нашим потребителям не стоит беспокоиться о замене ингредиентов в шоколаде: шоколад не может называться шоколадом, если он сделан не из какао-продуктов и сахара", — сказал Лашманкин, комментируя ситуацию с ростом до рекордных уровней котировок фьючерсов на какао-бобы — основной сырьевой составляющей для производства шоколада.

В июле стоимость фьючерсов в США с исполнением в сентябре обновила 12-летний максимум, достигая уровня 3600 доллара за тонну и выше. По состоянию на 20.30 мск вторника сентябрьские фьючерсы на какао в США котировались по 3548 долларов.

Предприятия кондитерской промышленности на фоне существенного роста цен на ключевые ингредиенты, к числу которых относятся какао-бобы, какао-продукты и сахар, сейчас находятся, по словам Лашманкина, в крайне непростой ситуации. Он также заметил, что в этом году сложилась довольно нестандартная ситуация: одновременно растут и цены на какао-бобы, и на продукты их переработки (обычно цены на какао-бобы и какао-масло меняются разнонаправленно), а оптовые отпускные цены на сахар накануне также перешагнули отметку в 64 рубля за килограмм. В "Росчайкофе" рассказали, почему шоколад в России дешевле импортного

"Учитывая, что основу любого шоколада составляют какао-продукты и сахар, рост сырьевой составляющей шоколадного производства можно считать состоявшимся фактом. Справедливости ради, нужно сказать, что данная ситуация не является исключительно проблемой нашей страны: в схожем положении находятся производители шоколада во всем мире", — заметил глава "Асконд".

Но такое состояние дел вовсе не обязательно продлится долго, считает он: например, в ряде регионов РФ уже началась переработка сахарной свеклы нового урожая, также может измениться погода в странах Западной Африки, а с ней поменяется прогноз на урожай какао и фьючерсы на него.

"Соответственно, и стратегии у производителей шоколада будут разными. Те компании, которые работают на долгосрочных, от одного года, контрактах на сырье, менее болезненно пройдут нынешние пики цен, если они продлятся недолго. Часть компаний, безусловно, будет вынуждена компенсировать рост сырьевой составляющей, перекладывая его в увеличение оптовых отпускных цен. Часть компаний будет пытаться выйти из положения за счет снижения других, несырьевых составляющих себестоимости", — заключил собеседник агентства.