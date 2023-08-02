МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Средняя стоимость базового школьного набора на "Авито" в России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика, сообщили РИА Новости в компании. Раскрыто, как новый ГОСТ школьной формы скажется на ценах и ассортименте

"Аналитики Авито подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка на учебу в 2023 году… Средняя стоимость базового школьного набора по России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика", — сообщили в компании.

Отмечается, что в базовый набор на первое время учебы вошли школьная форма (два варианта верха и низа), форма и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей. "Высоким спросом также пользуются детская мебель для обустройства уголка для занятий и ноутбуки. Базовый набор мебели на "Авито" можно приобрести по цене от 1250 рублей, а ноутбук – по цене от 5000 рублей", — добавили в компании.

В компании отметили, что рубашка для мальчиков обойдется в 1120 рублей. В этом сезоне их покупают на 33% активнее, чем в прошлом. Брюки для мальчиков в среднем стоят 850 рублей, а их продажи за год выросли на 22%.

"Девочки же могут выбирать между брюками, юбками и сарафанами. В этом году у российских школьниц наиболее популярен практичный первый вариант: продажи брюк выросли на 55%, а средняя стоимость на "Авито" составила 850 рублей. На втором месте юбки: за год ими стали интересоваться на 25% чаще, а покупка в среднем обойдется в 1 270 рублей.

Средняя стоимость спортивной формы для мальчиков составила 1100 рублей, а для девочек — 940 рублей. Спортивная обувь обойдется в 1000 рублей и 890 рублей соответственно. Рюкзака на "Авито" можно купить за 1750 рублей. Набор тетрадей на начало учебного года обойдется в среднем в 300 рублей. Цены на пенал с наполнителем также начинаются от 300 рублей.